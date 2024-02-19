Ученые из США выделили качество характера, помогающее человеку похудеть

Исследование, проведенное учеными из университета Дрексела, выявило, что сострадание к себе играет ключевую роль в процессе похудения. 140 участников программы сброса веса через групповые занятия по изменению образа жизни были вовлечены в исследование. Через приложение для смартфонов они ежедневно отчитывались о своих успехах и срывах диеты.

Результаты показали, что люди, проявляющие сострадание к себе после нарушений диеты, были более мотивированы продолжать работу над собой. Это открытие привело к выводу, что заботливое отношение к себе связано с улучшением контроля над питанием и снижением уровня стресса.

В отличие от самокритичных людей, которые могут подвергать себя строгим осуждениям за срывы, участники с более мягким подходом к себе имели больше шансов избежать переедания и продолжать действовать в направлении своих целей по похудению.

Эти результаты подчеркивают важность обращения к себе с состраданием и добротой, а также предлагают конкретную стратегию разговора с собой для улучшения контроля над питанием и достижения успеха в похудении, сообщает Газета.Ру.