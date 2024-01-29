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Врач Симакова подчеркнула, что разовый прием
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:12

Врач Симакова подчеркнула, что разовый прием "вредной" пищи не является причиной лишнего веса у детей

Врач-эндокринолог детского эндокринологического отделения Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства, Мария Симакова, подчеркнула, что разовый прием "вредной" пищи, такой как фастфуд, не является основной причиной лишнего веса у детей. Вместо этого, она указывает на вредные пищевые привычки, такие как частые перекусы, употребление еды с использованием смартфонов или слишком большие порции, как основные факторы возникновения проблем с весом. Врач советует родителям осознать эти привычки и начать борьбу с ними, не торопясь обращаться к врачам.

Симакова подчеркивает, что ожирение формируется из-за профицита калорий в дневном рационе ребенка, который происходит ежедневно. Она подчеркивает, что необходимо обращать внимание на пищевые привычки, такие как чрезмерное употребление пищи без чувства голода, частые перекусы и употребление пищи во время использования телефона. Эти вредные привычки могут иметь разные формы и негативно сказываться на здоровье детей.

Эксперт также подчеркивает, что превышение нормы калорий в сутки приводит к ожирению как у детей, так и у взрослых. Поэтому важно уделять внимание формированию здоровых пищевых привычек и увеличению физической активности. Она предлагает начать правильный путь к похудению с осознания важности этих аспектов, вместо поиска внутренних причин, которые могут отводить от действительных методов борьбы с лишним весом, сообщает РИА Новости.

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