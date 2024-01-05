Эксперт Шупарский предупреждает, что резкий набор веса может свидетельствовать о серьезных проблемах с гормонами

Эксперт в области эндокринологии, врач Степан Шупарский, предупреждает, что резкий набор веса может свидетельствовать о серьезных проблемах с гормонами, что, в свою очередь, может привести к серьезным осложнениям со здоровьем. Он выделил пять ключевых симптомов гормонального дисбаланса, при появлении которых необходимо обратиться к специалисту.

Первым признаком является упадок сил, указывающий на снижение активности щитовидной железы и нарушение функций надпочечников. Вторым симптомом, по мнению врача, является нарушение менструального цикла. Третьим признаком является снижение либидо. Четвертым симптомом выступает ухудшение состояния кожи и волос. Пятый и последний симптом, указывающий на проблемы с гормонами, — колебания веса.

Эксперт подчеркивает, что как резкий набор, так и резкое снижение веса могут свидетельствовать о нарушениях в эндокринной системе, особенно при заболеваниях щитовидной железы. В своем заключении он подчеркивает важность обращения внимания на такие очевидные признаки и рекомендует не пренебрегать своим здоровьем, сообщает Аргументы И Факты.