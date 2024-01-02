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Нутрициолог Белкина раскрывает важные аспекты взвешивания
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 22:07

Нутрициолог Белкина раскрывает важные аспекты взвешивания

Нутрициолог Елена Белкина деликатно раскрывает важные аспекты взвешивания, подчеркивая, что этот процесс требует внимательного подхода. Она выделяет ключевые факторы, влияющие на точность измерений, включая ровную поверхность и правильное распределение веса при взвешивании. Беременные женщины и те, кто следит за водным балансом в организме, должны особенно учитывать свои физиологические особенности.

Советы о времени и частоте взвешивания также подчеркиваются. Утреннее взвешивание на голодный желудок, после похода в туалет, обеспечивает наиболее точные результаты. Выбор одежды также оказывает влияние на точность измерений, и предпочтительно взвешиваться в легком белье или даже без одежды.

В зависимости от поставленных целей, нутрициолог рекомендует разные частоты взвешивания. Для простого контроля веса достаточно делать это раз в неделю или месяц. В случае программы коррекции веса ежедневное взвешивание в одно и то же время является важным элементом для отслеживания динамики.

Завершая свои советы, Белкина предлагает вести дневник питания в сочетании с весовыми измерениями. Это обеспечивает более полное понимание результатов и позволяет вносить корректировки в питание, если необходимо, сообщает Аргументы И Факты.

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