Терапевт Утюмова предупредила о рисках стремительного снижения веса перед Новым годом

Резкое ограничение калорий и голодание могут негативно повлиять на здоровье, особенно у людей с желудочно-кишечными проблемами, диабетом и гипертонией. Подобные методы часто приводят к пищевым срывам и возврату потерянного веса. Врач предостерегла от возможного кетоацидоза, связанного с тошнотой, рвотой и другими неприятными симптомами.

Она подчеркнула, что высокобелковые диеты могут быть опасны для почек и сосудов. Рекомендуется употребление разнообразной пищи, включая свежие овощи, фрукты, зелень, нежирное мясо, натуральные молочные продукты, рыбу, орехи и растительные масла. Отказ от сладостей, мучных изделий, фастфуда и соблюдение нормы калорий помогут в достижении устойчивого снижения веса.