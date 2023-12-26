Терапевт Утюмова предупредила о рисках стремительного снижения веса перед Новым годом

Резкое ограничение калорий и голодание могут негативно повлиять на здоровье, особенно у людей с желудочно-кишечными проблемами, диабетом и гипертонией. Подобные методы часто приводят к пищевым срывам и возврату потерянного веса. Врач предостерегла от возможного кетоацидоза, связанного с тошнотой, рвотой и другими неприятными симптомами.
Она подчеркнула, что высокобелковые диеты могут быть опасны для почек и сосудов. Рекомендуется употребление разнообразной пищи, включая свежие овощи, фрукты, зелень, нежирное мясо, натуральные молочные продукты, рыбу, орехи и растительные масла. Отказ от сладостей, мучных изделий, фастфуда и соблюдение нормы калорий помогут в достижении устойчивого снижения веса.
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