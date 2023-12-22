Исследование британских диетологов обнаружило пользу лишних килограммов для здоровья людей старше 65 лет

По результатам исследования выяснилось, что дополнительные жировые запасы способствуют укреплению костей и повышению иммунитета у данной возрастной группы.
С возрастом замедляется метаболизм, ослабевает костный материал, а также возрастные изменения, такие как климакс, могут влиять на организм. Уменьшение концентрации витаминов, минералов и микроэлементов, особенно кальция, также отмечено.
Исследование показывает, что лишний жир может помочь в выздоровлении от болезней, которые снижают аппетит и приводят к обезвоживанию. Кроме того, даже небольшое количество лишнего жира может предоставить защиту суставам при падениях, способствуя более быстрому восстановлению после травм, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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