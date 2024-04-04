После прохождения холодного атмосферного фронта 3 апреля, температура упала на 10 градусов, но ожидается ее восстановление к началу следующей недели.
В ближайшие дни прогнозируется небольшое потепление, хотя температуры останутся ниже нормы. В пятницу ситуация временно улучшится, но ночные заморозки вернутся. К концу недели ожидается умеренное потепление, с температурой воздуха до +14 градусов, что будет выше среднегодовой нормы, сообщает РИАМО.
Пятитонный слон перевернул автомобиль с туристами в Африке
Во время сафари в национальном парке "Кафуэ" в Замбии агрессивный слон атаковал автомобиль с туристами, что привело к травмам четырех человек и смерти 80-летней американки.
Услышать альтернативную точку зрения по миру на Украине Запад пока не готов
Мнение стран глобального Юга официальный Запад учитывать не хочет, а значит к переговорам по Украине он пока не готов.
"Московское долголетие" приглашает пенсионеров на курсы по садоводству и ландшафтному дизайну
Курсы открыты как для новичков, так и для опытных садоводов.
Ученые выяснили, что скумбрия и сельдь полезнее лосося
Исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, выявило, что мелкая дикая рыба, такая как тихоокеанский и перуанский анчоус, атлантическая сельдь, скумбрия, килька и путассу, содержит больше витаминов В12, железа и омега-3, чем лосось.