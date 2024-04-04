После прохождения холодного атмосферного фронта 3 апреля, температура упала на 10 градусов, но ожидается ее восстановление к началу следующей недели.

В ближайшие дни прогнозируется небольшое потепление, хотя температуры останутся ниже нормы. В пятницу ситуация временно улучшится, но ночные заморозки вернутся. К концу недели ожидается умеренное потепление, с температурой воздуха до +14 градусов, что будет выше среднегодовой нормы, сообщает РИАМО.