Синоптик Колесов представил прогноз погоды для Ленинградской области и города Санкт-Петербурга

В регионе ожидается значительное повышение температуры воздуха: до +20°C на юге области в начале следующей недели, а в Петербурге до +17°C с воскресенья.
В воскресенье ожидается умеренный ветер и отсутствие осадков, что делает этот день комфортным для активностей на природе. В пятницу вечером и ночью в Петербурге прогнозируется дождь, а в субботу днем — поворот ветра на запад и прохладная погода. Четверг стал самым теплым днем в году с максимальной температурой +13,7°C, сообщает ТАСС.
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