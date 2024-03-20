В РФ создана метеостанция "Метеосоник", предназначенная для обеспечения беспилотников точной информацией о погоде

Разработка под руководством Олега Кудрявцева позволяет использовать нейросеть для составления краткосрочных прогнозов, основываясь на данных о температуре и скорости ветра. Эти данные могут быть переданы пользователям для корректировки полетных заданий или для наведения дронов на цель, что делает станцию полезной как для гражданских, так и для правоохранительных органов.
Стоимость устройства не превышает 60 тысяч рублей, при этом оно обладает высокой точностью и прогностическими возможностями, основанными на искусственном интеллекте, сообщает Москва24.
Apple Watch Series 10 получат функцию измерения артериального давления
Новые Apple Watch Series 10, ожидаемые к выпуску в сентябре, представляют собой значительный прогресс в области здоровья и фитнеса.
Ученые из США изучили влияние почвенных бактерий на тропические растения в условиях засухи
Ученые обнаружили, что при нехватке воды растения адаптируются, что влияет на круговорот органического вещества в ризосфере.
Омские ученые выделили причину опасных нарушений сердечного ритма у молодежи
Ученые из Омского государственного медицинского университета (ОмГМУ) выяснили, что опасные нарушения сердечного ритма у молодых людей обусловлены дисплазией соединительной ткани (ДСТ), генетически обусловленным заболеванием, прогрессирующим до 45 лет.
Тарантино назвал рейтинг своих самых нелюбимых фильмов
Известный американский режиссёр Квентин Тарантино признался в десяти культовых кинокартинах, которые он не может терпеть.