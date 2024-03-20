В РФ создана метеостанция "Метеосоник", предназначенная для обеспечения беспилотников точной информацией о погоде

Разработка под руководством Олега Кудрявцева позволяет использовать нейросеть для составления краткосрочных прогнозов, основываясь на данных о температуре и скорости ветра. Эти данные могут быть переданы пользователям для корректировки полетных заданий или для наведения дронов на цель, что делает станцию полезной как для гражданских, так и для правоохранительных органов.

Стоимость устройства не превышает 60 тысяч рублей, при этом оно обладает высокой точностью и прогностическими возможностями, основанными на искусственном интеллекте, сообщает Москва24.