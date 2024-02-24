Врач Чудаков сообщил, что метеочувствительные люди способны за сутки предвидеть магнитные бури

Метеочувствительные люди могут ощущать недомогание, связанное с изменениями влажности и атмосферного давления, а также боли в суставах, которые могут усиливаться из-за колебаний внешних параметров.

Чудаков выделяет три группы реакции на изменения погоды: нечувствительные, переживающие без заметных недомоганий и обладающие повышенной чувствительностью, или метеозависимые. Он подчеркивает, что человек как живой организм активно реагирует на изменения в магнитном поле, влажности и атмосферном давлении, сообщает News.Ru.