Вильфанд подчеркнул, что нейросети превосходят синоптиков в описании сложных процессов

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, подчеркнул, что нейросети превосходят синоптиков в описании сложных процессов, где существует неопределенность и отсутствуют конкретные законы. Он выделил ниши, где машинное обучение имеет преимущество, такие как описание подсеточных процессов и других сложных явлений.

Вильфанд подчеркнул, что искусственный интеллект не способен формулировать уравнения и проверять их соответствие фундаментальным законам физики, в отличие от настоящих метеорологов и физиков. Он отметил, что несмотря на преимущества нейросетей, взаимодействие и синергия между синоптиками и искусственным интеллектом остаются необходимыми, поскольку нейросети не понимают основных законов физики и не могут проводить исследования в том же объеме, что и настоящие эксперты, сообщает РИА Новости.