Вильфанд подчеркнул, что нейросети превосходят синоптиков в описании сложных процессов

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, подчеркнул, что нейросети превосходят синоптиков в описании сложных процессов, где существует неопределенность и отсутствуют конкретные законы. Он выделил ниши, где машинное обучение имеет преимущество, такие как описание подсеточных процессов и других сложных явлений.
Вильфанд подчеркнул, что искусственный интеллект не способен формулировать уравнения и проверять их соответствие фундаментальным законам физики, в отличие от настоящих метеорологов и физиков. Он отметил, что несмотря на преимущества нейросетей, взаимодействие и синергия между синоптиками и искусственным интеллектом остаются необходимыми, поскольку нейросети не понимают основных законов физики и не могут проводить исследования в том же объеме, что и настоящие эксперты, сообщает РИА Новости.
Ученые выявили связь между употреблением сока и риском ожирения у детей
Исследование, проведенное учеными из Университета Торонто и опубликованное в журнале JAMA Pediatrics, выявило связь между употреблением фруктовых соков и ожирением у детей. Авторы работы проанализировали более 40 исследований, охвативших более 45 тысяч детей и 260 тысяч взрослых в различных регионах мира.
Израиль разрушил более 70% зданий в секторе Газа за более чем 100 дней военных действий
Он отметил, что почти 2 миллиона палестинцев стали беженцами, половина из которых — дети.
Китайские ученые достигли прорыва в области лечения анемии с использованием искусственного интеллекта
Специальная платформа Chemistry42, объединяющая более 40 моделей ИИ, обнаружила новый ингибитор пролилгидроксилазы (PHD), воздействующий на процессы выработки эритроцитов. Исследование, опубликованное в Journal of Medicinal Chemistry (JMC), подчеркивает потенциальную эффективность средства в борьбе с анемией при хронической болезни почек.
Ушел из жизни композитор Шота Меладзе на 91-м году жизни после осложнений от COVID-19
Сегодня Шота Меладзе записал видеообращение, в котором сообщил о переносе концертов и объявил о причине смерти — утрате близкого человека.