Невролог Беленко рассказала про метеозависимость и про способы справиться с ней

Кандидат медицинских наук и невролог-вегетолог Елена Беленко объяснила, что проблемы с нервной системой вызывают плохое самочувствие при резких изменениях погоды, приводящих к стрессам.
Эксперт подчеркнула отсутствие адаптации у людей к климатическим изменениям, отметив роль вегетативной нервной системы в этом процессе. Симптомы метеозависимости включают головные боли, изменения артериального давления, усталость, сонливость и апатию.
Беленко предложила способы справиться с этим состоянием, включая полноценный сон и физическую активность после стрессов. Она также подчеркнула, что пожилые люди, люди с активной психикой и пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями особенно подвержены негативным воздействиям климатических факторов и должны снижать нагрузки в периоды нестабильной погоды, сообщает Вечерняя Москва.
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