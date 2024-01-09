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Врач Тарасов дает рекомендации, как метеозависимым людям пережить изменения в погоде
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:52

Врач Тарасов дает рекомендации, как метеозависимым людям пережить изменения в погоде

Скачки атмосферного давления и осадков могут негативно сказаться на организме, особенно у людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Метеочувствительность часто проявляется у людей с гипертонией, вызывая головные боли, ломоту в суставах и слабость.

Неврологические и психические расстройства также могут усугубиться, приводя к бессоннице и приступам агрессии.

Евгений Тарасов подчеркивает важность принятия регулярных лекарств для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, и советует обращаться к врачу при ухудшении самочувствия. Врач также подчеркивает, что изменения в образе жизни, включая здоровое питание, отказ от вредных привычек, физическую активность и соблюдение режима сна, могут снизить проявление метеозависимости. Регулярные анализы на витамины и прием соответствующих препаратов также помогут поддерживать здоровье в периоды перемен погоды, сообщает Вечерняя Москва.

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