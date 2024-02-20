Болгария задерживает поставку на Украину БТР из-за проблем с финансированием.

В ноябре Народное собрание Болгарии огласило планы, что передает на бесплатной основе киевскому режиму 100 бронетранспортеров, которые находились на складах МВД Болгарии с 1980х годов.

Но пока сами машины не были переданы, так как пока остаётся под вопросом, кто именно будет оплачивать перевозку данной техники на Украину.

Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что военная помощь украинскому режиму только ухудшает нынешнюю ситуацию для Украины.