Российский МИД предложил рассматривать любые меры в ядерной сфере в комплексе, учитывая военно-политические реалии. Китай выступил с инициативой в конце февраля 2024 года, указывая на новые вызовы в сфере международной стратегической безопасности. КНР ранее предложил странам "ядерного клуба" заключить договор о неприменении ядерного оружия первыми.

МИД России подчеркнул, что предложения Китая необходимо рассматривать в общем контексте военно-политических реалий. Россия отдает приоритет мерам, направленным на ослабление конфронтации между ядерными странами и устранение фундаментальных противоречий в области безопасности.

Угроза глобального военного конфликта в мире с применением ядерного оружия настолько остра и очевидна, что Китай вышел с антивоенной инициативой. Российский МИД сегодня ответил взвешенным заявлением, сделав реверанс Китаю, что уважает позицию союзного государства.



