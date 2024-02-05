Маркетплейс Wildberries, один из лидеров онлайн-ритейла, сегодня, 5 февраля официально объявил об открытии нового сортировочного центра в Санкт-Петербурге.

Центр открыли в Шушарах. Логистический объект, который заменит сгоревший склад, находится на Московском шоссе, 143, и его площадь составляет 27,9 тыс. м2. Там будут заняты 1600 сотрудников.

Сгоревший 13 января этого года склад этой же компании находился неподалеку, по адресу Московское шоссе, 153. Погорельцы понесли потери примерно на 11 млрд, по оценкам аналитиков. О точных причинах пожара до сих пор не известно. СК проводит проверку.