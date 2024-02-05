Маркетплейс Wildberries, один из лидеров онлайн-ритейла, сегодня, 5 февраля официально объявил об открытии нового сортировочного центра в Санкт-Петербурге.
Центр открыли в Шушарах. Логистический объект, который заменит сгоревший склад, находится на Московском шоссе, 143, и его площадь составляет 27,9 тыс. м2. Там будут заняты 1600 сотрудников.
Сгоревший 13 января этого года склад этой же компании находился неподалеку, по адресу Московское шоссе, 153. Погорельцы понесли потери примерно на 11 млрд, по оценкам аналитиков. О точных причинах пожара до сих пор не известно. СК проводит проверку.
Венгрия больше не будет накладывать вето на финансирование Украины, но сохранит свою позицию
Венгрия отказалась от права вето на спонсирование Украины
Триестский залив в Адриатике покрылся льдом
В то время как другая часть страны наслаждается не по-зимнему теплой погодой, на севере, в Триестском заливе, сегодня ученые обнаружили слой льда.
Ученые сообщают: бактерии могут выживать и мутировать на Марсе
Исследование, проведенное учеными из Radboud Universiteit Nijmegen (Нидерланды) и Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Германия), подтвердило, что обычные бактерии способны выживать и размножаться в условиях, схожих с марсианскими. Эксперименты показали, что четыре вида бактерий не только выживали в марсианских условиях, но и демонстрировали рост в искусственных марсианских песках.
Отменены мартовские концерты Орбакайте в Красноярске и Иркутске
Кристину Орбакайте не хотят видеть в Сибири. В Иркутске и Красноярске уже отменили концерты. Ранее дочь Аллы Пугачевой не смогла выступить и в Бурятии.