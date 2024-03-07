Стала известна история итальянского водопада Марморес

В Умбрии, Италия, находится искусственный водопад Марморес, самый высокий в Европе с высотой 165 метров, созданный римлянами более 2000 лет назад. В 271 году до н. э. римляне разработали гидравлическую систему, чтобы решить проблему разлива реки Велино, направляя воду над скалой в реку Нера. Однако это вызвало новые проблемы с напором воды, которые были решены только в 1787 году при участии папы Пия VI и инженера Андреа Вичи.
В 18-м веке водопад приобрел свой нынешний облик и начал использоваться для генерации электроэнергии для промышленных нужд. В результате развития промышленности регион претерпел значительные изменения, превратившись из маленького города в промышленный центр. Сегодня водопад Мармор продолжает привлекать туристов и генерировать электроэнергию, являясь важной достопримечательностью региона, сообщает Правда.Ру.
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