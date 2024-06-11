Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета разработали уникальную установку для получения нефтепродуктов из пластиковых отходов. Используя воду в качестве растворителя, которая нагревается до критической точки, этот метод позволяет эффективно разрушать химические цепочки отходов, превращая их в различные виды топлива, такие как бензин, керосин и дизель.

Установка обладает способностью обрабатывать более 100 видов промышленных отходов, в отличие от других технологий, которые ограничены 5-10 видами. Это решение не требует предварительной сортировки материалов, и может обрабатывать сырье непосредственно в готовый продукт. Кроме того, данная технология является экологически чистой и поддерживает устойчивое развитие, что соответствует глобальным требованиям углеродной нейтральности, сообщает ТАСС.

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