Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности региона рекомендует жителям переместить детей, маломобильных, пенсионеров и больных в пункты временного размещения или к родственникам в безопасные зоны.

Уровень воды в реке Ишим в районе города с тем же названием за вечер и ночь вырос на 44 см, достигнув отметки в 462 см. Паводковая ситуация привела к ограничению движения на участке дороги в Казанском районе, близ границы с Казахстаном.

Режим чрезвычайной ситуации был введен заблаговременно из-за неблагоприятного прогноза по паводкам в регионе, где ожидается высокий уровень в реках Ишим и Тобол. Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил увеличивающуюся вероятность прорыва дамб или перелива через них, сообщает ТАСС.