Врач Васильева предоставила советы по борьбе с утренней отечностью

Врач-дерматовенеролог, косметолог и основатель Artleo Clinic Екатерина Васильева рекомендует избегать употребления жидкости после 19:30, что помогает предотвратить утренний отек. Это правило считается физиологичным для организма и рекомендуется к соблюдению на протяжении всей жизни.
Для борьбы с отечностью Васильева также рекомендует ледяной массаж лица с помощью двух ложек, замороженных в морозилке, а также использование противоотечной мази от геморроя, массаж лица или гаджеты с микротоками. Однако она подчеркивает, что эти необычные методы следует использовать периодически, а не ежедневно.
Васильева также предупреждает об опасности использования просроченной косметики, которая может нанести вред коже и здоровью. Ее советы направлены на активацию лимфатического потока и помощь в быстрой борьбе с отеком, обеспечивая здоровый и ухоженный вид кожи, сообщает SM.News.
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