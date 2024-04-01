Диетолог Грассо отметил, что добавление фруктов и ягод в воду приносит косвенную пользу организму

Диетолог Тейлор Грассо сообщил, что добавление фруктов и ягод в обычную воду может стимулировать большее регулярное употребление жидкости, что является важным для здоровья. Это особенно актуально, учитывая, что многие люди не употребляют достаточного количества воды из-за ее неинтересного вкуса, что может привести к дефициту жидкости и увеличенному риску сердечно-сосудистых заболеваний.
Основные популярные добавки для воды включают клубнику, чернику, огурец, апельсины, лимоны и лаймы, которые помимо приятного вкуса обогащают напиток витаминами. Важно отметить, что преимущества в первую очередь приносит употребление большего количества воды, а не сами фрукты и ягоды. Также важно следить за составом добавляемых ингредиентов, избегая порошковых пищевых добавок с большим количеством добавленного сахара, сообщает МедЗдрав.Инфо.
Американские военные инструкторы приехали в Армению для учений
Группа мобильных инструкторов из США приехала в Армению, чтобы обучать коллег по темам связям с общественностью и коммуникациям.
Виктору Орбану посоветовали "выступать с нейтральной позицией" касательно сотрудничества с Россией
Вера Юрова замглавы Еврокомиссии посоветовала Виктору Орбану не вести "двойную игру", "вести себя профессионально" и "выступать с нейтральной позицией".
Ученые выяснили, что твердая пища усиливает эффект препаратов для похудения
Ученые из Гарвардской медицинской школы опубликовали результаты исследования в журнале Nature Metabolism, раскрывающие влияние твердой пищи на эффективность препаратов для похудения.
Любимова заявила, что в местах проведения массовых мероприятий усилены меры безопасности
Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что в местах проведения большинства мероприятий, носящих массовый характер, усилены меры безопасности.