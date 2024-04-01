Диетолог Грассо отметил, что добавление фруктов и ягод в воду приносит косвенную пользу организму

Диетолог Тейлор Грассо сообщил, что добавление фруктов и ягод в обычную воду может стимулировать большее регулярное употребление жидкости, что является важным для здоровья. Это особенно актуально, учитывая, что многие люди не употребляют достаточного количества воды из-за ее неинтересного вкуса, что может привести к дефициту жидкости и увеличенному риску сердечно-сосудистых заболеваний.

Основные популярные добавки для воды включают клубнику, чернику, огурец, апельсины, лимоны и лаймы, которые помимо приятного вкуса обогащают напиток витаминами. Важно отметить, что преимущества в первую очередь приносит употребление большего количества воды, а не сами фрукты и ягоды. Также важно следить за составом добавляемых ингредиентов, избегая порошковых пищевых добавок с большим количеством добавленного сахара, сообщает МедЗдрав.Инфо.