В Казахстане на юге образовалась промоина в водохранилище

Прорыв образовался в плотине Ворошиловского водохранилища в Алма-Атинской области Казахстана, как сообщает пресс-служба МЧС республики. Инцидент произошел в селе Байкент, где прорвалась часть плотины. Вода направляется по основному руслу реки Жармухамбет и попадает в пруды, в которых открыты все шлюзы, происходит сброс воды в транзитном режиме.
МЧС оповещает жителей и оценивает угрозу наводнения населенных пунктов. Ширина прорыва составляет около 4-5 метров. Общий объем водохранилища оценивается в 1,36 миллиона кубических метров, а фактический объем — 700 тысяч кубических метров.
Пресс-служба областной администрации подтверждает стабильную ситуацию. На место происшествия прибыли начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и аким области Марат Султангазиев вместе с личным составом, который был поднят по тревоге.
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