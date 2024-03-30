В Казахстане на юге образовалась промоина в водохранилище

Прорыв образовался в плотине Ворошиловского водохранилища в Алма-Атинской области Казахстана, как сообщает пресс-служба МЧС республики. Инцидент произошел в селе Байкент, где прорвалась часть плотины. Вода направляется по основному руслу реки Жармухамбет и попадает в пруды, в которых открыты все шлюзы, происходит сброс воды в транзитном режиме.

МЧС оповещает жителей и оценивает угрозу наводнения населенных пунктов. Ширина прорыва составляет около 4-5 метров. Общий объем водохранилища оценивается в 1,36 миллиона кубических метров, а фактический объем — 700 тысяч кубических метров.

Пресс-служба областной администрации подтверждает стабильную ситуацию. На место происшествия прибыли начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и аким области Марат Султангазиев вместе с личным составом, который был поднят по тревоге.