Гастроэнтеролог Троцюк пролил свет на пять распространенных мифов о питьевой воде

Гастроэнтеролог Сергей Троцюк подчеркивает пользу утреннего стакана воды натощак для восстановления водно-электролитного баланса организма, рекомендуя воду комнатной температуры, чтобы избежать спазмов или отеков.

Троцюк развеивает мифы о вреде воды с добавками, предупреждая о повышении кислотности и возможных заболеваниях ЖКТ. Он также опровергает идею о вреде вскипяченной воды, объясняя, что хоть она и теряет кальций и магний, она не является вредной для здоровья. Наконец, он утверждает, что миф о необходимости выпивать несколько литров воды в день является ошибочным и излишнее потребление может нагружать сердечно-сосудистую систему, сообщает Центральная Служба Новостей.