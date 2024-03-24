Гастроэнтеролог Троцюк пролил свет на пять распространенных мифов о питьевой воде

Гастроэнтеролог Сергей Троцюк подчеркивает пользу утреннего стакана воды натощак для восстановления водно-электролитного баланса организма, рекомендуя воду комнатной температуры, чтобы избежать спазмов или отеков.
Троцюк развеивает мифы о вреде воды с добавками, предупреждая о повышении кислотности и возможных заболеваниях ЖКТ. Он также опровергает идею о вреде вскипяченной воды, объясняя, что хоть она и теряет кальций и магний, она не является вредной для здоровья. Наконец, он утверждает, что миф о необходимости выпивать несколько литров воды в день является ошибочным и излишнее потребление может нагружать сердечно-сосудистую систему, сообщает Центральная Служба Новостей.
Новый седан Volkswagen Magotan был полностью раскрыт до своей премьеры в Пекине
Volkswagen Magotan, представленный как преемник модели Passat для китайского рынка, имеет увеличенные размеры по сравнению с глобальным Passat B9, с длиной 4990 мм, шириной 1854 мм, высотой 1487 мм и колесной базой 2871 мм.
Исследование голландских и британских ученых подтвердило, что употребление кофе снижает риск рецидива рака кишечника
Люди, страдающие от рака кишечника и употребляющие от двух до четырех чашек кофе в день, имеют меньше шансов столкнуться с возвращением болезни, а также у них заметно снижается вероятность умереть от других причин.
Врач Лебедева выделила два ключевых врага здоровья кишечника: питание и сидячий образ жизни
Врач Диляра Лебедева подчеркивает важность здоровой слизистой оболочки кишечника для эффективного усвоения питательных веществ.
Стало известно, при каких симптомах следует как можно скорее пойти к проктологу
Проктолог Павел Плетнер предупреждает о необходимости обращения к специалисту при появлении определенных симптомов, которые могут указывать не только на геморрой, но и на рак прямой кишки.