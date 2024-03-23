Диетолог Елиашевич опровергла распространенные мифы о питьевой воде

Диетолог Софья Елиашевич отметила, что недостаточное употребление воды может привести к различным серьезным проблемам, включая старение кожи, инсульты, инфаркты и образование камней в почках.

Обезвоживание может вызвать накопление солей и минералов в почках, что увеличивает риск тромбозов и сердечных заболеваний. Елиашевич предупредила о необходимости осторожного потребления продуктов с высоким содержанием соли, особенно для людей с отеками.

Диетолог опровергла мифы о влиянии кипячения воды на ее качество, отметив, что водопроводная вода уже очищена от органических примесей. Она также указала на необходимость употребления достаточного количества жидкости, которую можно получать не только из воды, но и из овощей, фруктов и ягод.

Рекомендуемое количество воды для взрослого человека составляет 2-3 литра в день, а для более точного расчета можно использовать формулу, умножая 30 мл жидкости на 1 кг массы тела. Однако людям с хроническими заболеваниями необходимо следовать рекомендациям врача относительно потребления воды, сообщает МедиаПоток.