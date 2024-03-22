Диетолог Мароги выделила способы предотвращения похмелья

Диетолог Ализа Мароги рекомендует способы предотвращения похмелья, подчеркивая важность употребления большого количества воды и избегания жирной пищи. Она отмечает, что алкоголь вызывает обезвоживание и неприятные ощущения на следующий день из-за недостатка питательных веществ.
Мароги предупреждает о необходимости знать меру в употреблении алкоголя, указывая безопасные дозы: две порции для мужчин и одна для женщин.
Снижения симптомов похмелья можно достичь через употребление большого количества воды вместе с алкоголем и избегание жирной пищи, так как их комбинация нагружает органы пищеварения, сообщает News.Ru.
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