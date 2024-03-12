Врач Терушкин выделил четыре привычки, которые постепенно разрушают обмен веществ

Врач-эндокринолог Роман Терушкин выделил четыре привычки, которые день за днём разрушают обмен веществ и влияют на здоровье.
Отсутствие режима:
Неправильный распорядок дня вызывает стресс, повышенную выработку кортизола и снижение иммунитета, что может привести к развитию воспалительных заболеваний и другим проблемам со здоровьем.
Скроллинг перед сном:
Постоянное взаимодействие с экраном телефона ночью разрушает гормон сна, мелатонин, что приводит к нарушениям сна и перевозбуждению нервной системы.
Питьё воды ночью:
Употребление жидкости ночью запускает интенсивную работу почек и обменных процессов, что негативно сказывается на обмене веществ. Рекомендуется оставить потребление воды до утра.
Постоянные перекусы:
Частые перекусы снижают чувствительность рецепторов к инсулину, что может привести к развитию инсулинорезистентности, ожирению, метаболическому синдрому, сахарному диабету и увеличению риска развития рака.
Соблюдение здорового образа жизни и устранение этих привычек сможет значительно улучшить обмен веществ и общее состояние организма, сообщает Life.Ru.
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