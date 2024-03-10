Уролог Малхасян объяснил, что обезвоживание организма может привести к учащенному сердцебиению

Уролог Виген Малхасян подчеркнул, что вода играет ключевую роль в биологических процессах, включая терморегуляцию, и что даже небольшой дефицит жидкости может нанести вред здоровью.

Основные симптомы обезвоживания включают жажду, сухость во рту, головную боль, потемнение мочи и сухость кожи. В случае тяжелой дегидратации могут возникнуть учащенное сердцебиение и головокружение.

Для предотвращения обезвоживания уролог рекомендует употреблять не менее двух литров воды в день и отказаться от альтернативных напитков, таких как кофе и чай, для пополнения жидкости в организме, сообщает МедЗдрав.Инфо.