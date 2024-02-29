Ученые из Китая выяснили, что кипячение удаляет из воды до 90% частиц микропластика

Исследование, проведенное китайскими учеными под руководством профессора Эдди Цзэна из Университета Цзинань, выявило, что кипячение воды удаляет от 80% до 90% мелких и крупных частиц микропластика. Это происходит за счет осаждения частиц на дне и стенках сосудов вместе с накипью из карбоната кальция, образующегося при высоких температурах.

Эксперименты, проведенные на пробах воды из города Гуаньчжоу, показали, что эффективность процедуры зависит от жесткости воды, при этом в мягкой воде удаление частиц пластика составляет около 25%, а в жесткой — до 80-90%.

Эти результаты подчеркивают потенциал кипячения как недорогого и быстрого метода очистки питьевой воды от пластикового загрязнения. Это особенно важно для стран, где принято употреблять воду из-под крана в сыром виде. В свете нарастающего пластикового загрязнения в водных и удаленных регионах океана, эти результаты имеют большое значение для экологической безопасности и здоровья населения, сообщает ТАСС.