Врач Лебедева подчеркивает преимущества употребления теплой воды как ежедневной привычки

Этот ритуал, взятый из китайской культуры, может иметь значительные выгоды для здоровья. Преимущества включают улучшение кровообращения и обмена веществ, стимуляцию желчеотделения и нормализацию работы ЖКТ, а также восстановление водного баланса утром, что снижает нагрузку на сердце.
Добавление сока лимона или яблочного уксуса может усилить эффект, способствуя борьбе с патогенной микрофлорой и улучшению цвета лица. Употребление теплой воды перед едой также может помочь снизить объем потребляемой пищи, способствуя более быстрой нормализации веса.
Однако стоит помнить, что вода с лимоном может быть противопоказана при некоторых заболеваниях ЖКТ. В целом, употребление теплой воды регулярно и перед приемом пищи может принести значительные пользы здоровью, сообщает Российская Газета.
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