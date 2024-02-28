Врач Лебедева подчеркивает преимущества употребления теплой воды как ежедневной привычки

Этот ритуал, взятый из китайской культуры, может иметь значительные выгоды для здоровья. Преимущества включают улучшение кровообращения и обмена веществ, стимуляцию желчеотделения и нормализацию работы ЖКТ, а также восстановление водного баланса утром, что снижает нагрузку на сердце.

Добавление сока лимона или яблочного уксуса может усилить эффект, способствуя борьбе с патогенной микрофлорой и улучшению цвета лица. Употребление теплой воды перед едой также может помочь снизить объем потребляемой пищи, способствуя более быстрой нормализации веса.

Однако стоит помнить, что вода с лимоном может быть противопоказана при некоторых заболеваниях ЖКТ. В целом, употребление теплой воды регулярно и перед приемом пищи может принести значительные пользы здоровью, сообщает Российская Газета.