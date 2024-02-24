Исследователи: добавление лимона в воду может оказать косвенное влияние на процесс похудения

Хотя нет прямых доказательств того, что лимонная вода способствует сжиганию калорий или более эффективна для похудения, употребление большего количества воды может помочь контролировать вес.

Японское исследование выявило связь между антиоксидантами в лимоне и уменьшением набора веса, а другие исследования показали, что повышенная гидратация может снизить уровень сахара в крови и способствовать более здоровому метаболизму.

Кроме того, витамин C, содержащийся в лимоне, может играть роль в уменьшении риска метаболического синдрома.

Таким образом, хотя лимонная вода сама по себе не является чудодейственным средством для похудения, употребление воды с лимоном может быть полезным элементом в общей стратегии контроля веса и поддержания здорового образа жизни, сообщает Газета.Ру.