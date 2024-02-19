В Новосибирске разработали уникальную установку для безреагентной очистки питьевой воды

Установка была разработана для безреагентной очистки скважинной питьевой воды от растворенных примесей, таких как соли железа, марганца и кальция. Это инновационное устройство не только соответствует требованиям СанПиН, но и снижает стоимость очищенной воды в 2,5 раза по сравнению с существующими методами очистки.

Установка способна обрабатывать до 50 кубометров воды в сутки, используя технологию, основанную на множественных физических воздействиях, которые приводят к образованию нерастворимых осадков, легко отделяемых методом фильтрации.

Проект также включает оригинальное вихревое устройство для водообработки, которое было запатентовано. Руководитель проекта отмечает, что данная установка будет востребована для локальных систем водоснабжения, включая нужды РЖД, а также для развития экологически чистого сельского и рыбного хозяйства, сообщает ТАСС.