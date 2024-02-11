Стоматолог Давидян сообщает о важности правильного выбора воды для здоровья зубов

Хотя качественная питьевая вода содержит полезные элементы, их избыток или недостаток могут нанести вред зубной эмали и деснам. Эксперт выделяет роль таких элементов, как фтор, кальций и магний, и предупреждает о вреде избытка железа.

Высокий уровень pH, токсичные вещества и наличие бактерий также могут быть вредными для зубов и организма в целом. Для определения качества воды рекомендуется проведение анализов в специализированных лабораториях.

Врачи рекомендуют использовать фильтрационное оборудование или пить проверенную бутилированную воду для поддержания здоровья зубов. Натуральные источники воды могут быть безопасными, но требуют проверки на чистоту и безопасность перед употреблением, сообщает Аргументы И Факты.