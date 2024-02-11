Стоматолог Давидян сообщает о важности правильного выбора воды для здоровья зубов

Хотя качественная питьевая вода содержит полезные элементы, их избыток или недостаток могут нанести вред зубной эмали и деснам. Эксперт выделяет роль таких элементов, как фтор, кальций и магний, и предупреждает о вреде избытка железа.
Высокий уровень pH, токсичные вещества и наличие бактерий также могут быть вредными для зубов и организма в целом. Для определения качества воды рекомендуется проведение анализов в специализированных лабораториях.
Врачи рекомендуют использовать фильтрационное оборудование или пить проверенную бутилированную воду для поддержания здоровья зубов. Натуральные источники воды могут быть безопасными, но требуют проверки на чистоту и безопасность перед употреблением, сообщает Аргументы И Факты.
Компания Ford убирает автоматическую парковку из автомобилей
Компания Ford решила снизить затраты и повысить рентабельность за счет исключения опций из своих моделей. В рамках этой стратегии, компания приняла решение удалить автоматическую парковку из списка доступных функций.
Ученые из Университета Кордовы разработали метод превращения осадков сточных вод в активированный уголь
Процесс начинается с сушки и измельчения осадка, который затем смешивается с гидроксидом калия (KOH) для активации. Этот метод требует на 50% меньше KOH по сравнению с традиционными методами, что делает его экологически более дружелюбным и экономически эффективным.
Новый рамный внедорожник BAIC BJ40 теперь доступен в России по цене 4,2 млн рублей
Это второе поколение модели, выпущенное в 2024 году, отличается от предыдущего варианта более высокой мощностью и функциональностью. Автомобиль оснащен 2,0-литровым турбодвигателем с мощностью 245 л. с. и восьмиступенчатым гидромеханическим "автоматом".
Внедорожник Chevrolet Niva из автопарка "За рулем" преодолел 180 000 км без серьезных поломок
Хотя были некоторые непредвиденные проблемы, такие как поломка спидометра из-за неисправности датчика скорости и замена поводков стеклоочистителя, они были отремонтированы с небольшими затратами.