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Стоматолог Давидян сообщает о важности правильного выбора воды для здоровья зубов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:51

Стоматолог Давидян сообщает о важности правильного выбора воды для здоровья зубов

Хотя качественная питьевая вода содержит полезные элементы, их избыток или недостаток могут нанести вред зубной эмали и деснам. Эксперт выделяет роль таких элементов, как фтор, кальций и магний, и предупреждает о вреде избытка железа.

Высокий уровень pH, токсичные вещества и наличие бактерий также могут быть вредными для зубов и организма в целом. Для определения качества воды рекомендуется проведение анализов в специализированных лабораториях.

Врачи рекомендуют использовать фильтрационное оборудование или пить проверенную бутилированную воду для поддержания здоровья зубов. Натуральные источники воды могут быть безопасными, но требуют проверки на чистоту и безопасность перед употреблением, сообщает Аргументы И Факты.

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