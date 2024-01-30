Гастроэнтеролог Слюняева подчеркнула важность оптимального питьевого режима для поддержания здоровья

Врач обозначила, что не только выбор напитков, но и время их употребления играют ключевую роль.

Согласно рекомендациям гастроэнтеролога, минимальное количество воды, необходимое для поддержания водно-солевого баланса, зависит от климата, возраста и физической активности. Подчеркнута важность того, чтобы употребление жидкости перед сном не вызывало проблем, таких как отеки, бессонница или частое мочеиспускание. Рекомендуется пить последний стакан за 1,5-2 часа до сна, чтобы организм мог избавиться от излишков.

Специалист выделила оптимальные напитки для вечернего времени, включая нежирные молочные продукты, травяные чаи, простую воду и натуральные соки без добавления сахара. Эти напитки способствуют расслаблению организма и успокоению нервной системы. Гастроэнтеролог рекомендует избегать кофеина и алкоголя, поскольку они могут негативно влиять на качество сна.

В случае проблем с постоянными пробуждениями для похода в туалет, Наталья Слюняева призывает к коррекции питьевого режима и, при необходимости, к поиску квалифицированной медицинской помощи, сообщает NVL.