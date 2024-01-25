Американские ученые считают, что вода - единственный растворитель, пригодный для жизни

Ученые из Массачусетского технологического института, проведя исследование альтернативных растворителей на сервере препринтов arXiv, пришли к выводу, что вода является единственным универсальным растворителем, способным обеспечить существование жизни на планетах.
При анализе молекул, которые могли бы играть аналогичную роль, ученые выдвинули четыре критерия: растворение определенных молекул, участие в обмене веществ, сохранение сложных органических молекул и долгосрочная стойкость.
В результате исследования было установлено, что только вода соответствует всем этим требованиям, в то время как другие вещества, такие как аммиак и концентрированная серная кислота, не удовлетворяют всем четырем критериям. Углекислый газ вызывает сомнения из-за своей способности поддерживать метаболизм, но его свойства требуют дальнейшего изучения.
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