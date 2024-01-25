Истощение грунтовых вод увеличилось на 30% в XXI веке, как выявил международный коллектив климатологов, изучивший изменения в состоянии более 1,7 тыс. водоносных комплексов. Уровень воды в 71% резервуаров грунтовых вод снизился, причем в трети из них это произошло значительно быстрее в текущем столетии.
Специалисты подчеркнули ускоренное снижение уровня грунтовых вод в засушливых регионах с интенсивным земледелием, таких как Калифорния, Индия и Иран. Некоторые области Азии, включая Саудовскую Аравию и Таиланд, показали положительные изменения благодаря мерам экономии водных ресурсов. Также сообщается, что феномен быстрого истощения грунтовых вод представляет одну из крупнейших угроз для человечества, сообщает ТАСС.
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