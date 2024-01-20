Мост к популярному туристическому объекту построили в Карелии

В Беломорском округе был построен мост через пролив Кислый Пудас, ведущий к памятнику археологии "Петроглифы Залавруги". Этот проект входит в программу развития объекта ЮНЕСКО. Новый мост значительно улучшил доступность и комфорт посещения археологического комплекса для посетителей.
Ранее на территории самого комплекса были завершены работы по благоустройству в рамках индивидуальной программы, включающей установку мостков и пешеходных дорожек, размещение информационных стендов, а также реконструкцию домика смотрителя, как сообщили в районной администрации.
Стоит отметить, что в 2021 году Беломорские петроглифы были включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время рядом с памятником начали строительство визит-центра, который включает в себя круглогодичную гостиницу на 40 номеров, кафе, музей и конференц-зал. В параллельной новости отмечается, что в другой карельской деревне недавно был восстановлен мост, который обрушился после полугода эксплуатации.
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