Ученые обнаружили циркуляцию токсичных "вечных" химикатов в водах Арктики

Ученые из Род-Айлендского университета США и Центра полярных и морских исследований Гельмгольца в Германии обнаружили циркуляцию "вечных химикатов" — пер- и полифторированных алкильных веществ (ПФАС) между Атлантическим и Северным Ледовитым океанами. Эти химические загрязнители, известные своей устойчивостью и долговечностью, могут вызывать различные заболевания, накапливаясь в организмах людей и животных.

Исследование, опубликованное в Environmental Science & Technology Letters (ESTL), показывает, что обмен ПФАС происходит через пролив Фрама, близ архипелага Шпицберген. Ученые использовали системы пассивного отбора проб, улавливая ПФАС в мембрану из воды, протекающей мимо. Анализ проб выявил более 10 различных ПФАС в различных концентрациях, некоторые из которых обнаружены на глубине более одного километра в заливе Фрама, сообщает Газета.Ру.

Команда ученых вычислила, что ежегодно около 123 тонн "вечных химикатов" перемещаются из Атлантического океана в северные воды, а примерно 110 тонн ПФАС направляются в обратном направлении. Эти результаты подчеркивают проблему распространения токсичных химикатов в экосистемах Арктики.