Глава британского Минобороны: отправка в Красное море фрегата Richmond

Великобритания отправила в Красное море фрегат "Ричмонд", который в сопровождении эсминца "Даймонд" будет участвовать в обеспечении свободы судоходства в данном регионе. Об этом информировал глава Министерства обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.
Шэппс отметил, что "Ричмонд" направляется в Красное море для поддержки присутствия Великобритании в этом регионе, где суда, поддерживаемые Ираном хуситами, подвергаются нападениям. Вместе со США Великобритания намерена продолжить активное участие в формировании ответа мирового сообщества на данный кризис, предпринимая все необходимые меры для защиты жизней людей и мировой экономики, сообщает ТАСС.
После обострения ситуации в Палестино-израильском конфликте в секторе Газа хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" в Йемене объявили о намерении наносить удары по территории Израиля, а также блокировать проход судов, связанных с ним, через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до окончания операции в палестинском анклаве. По данным Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 судов в Красном море, включая гражданские суда.
В ответ на эти действия "Ансар Аллах" власти США объявили о формировании международной коалиции и начали подготовку операции "Страж процветания" по обеспечению свободы навигации и защите судов в Красном море. В операцию также планируется вовлечение Бахрейна, Великобритании, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Сейшельских островов и Франции.
Неизвестные злоумышленники повредили газопровод в северной части Германии
Неизвестные злоумышленники повредили газопровод для строящегося СПГ-терминала в северной части Германии, просверлив в нем восемь дыр. По информации немецкого издания Spiegel, ущерб от инцидента оценивается в 1,6 миллиона евро.
Судьи с подозрением отнеслись к аргументам об иммунитете Трампа против преследования
Судьи апелляционного суда столичного округа Колумбия высказали сомнения относительно нескольких аргументов защиты бывшего президента США Дональда Трампа, касающихся его предполагаемого иммунитета от юридического преследования.
Врач Болибок разработал эффективные меры защиты в условиях тройной эпидемии
Врач иммунолог и аллерголог Владимир Болибок разработал эффективные меры защиты в условиях тройной эпидемии гриппа, Covid-19 и ОРВИ в России. В свете открытия детских садов и школ, специалист предупреждает о возможной волне инфекций и высоких рисках заражения.
Врач Кулешова опровергла существование диагноза "метеозависимость"
Врач-терапевт и кардиолог клиники "Мой медицинский центр" Дарья Кулешова опровергла существование диагноза "метеозависимость", подчеркнув, что по данным научного сообщества такого диагноза нет в Международной классификации болезней. Она отметила отсутствие научных исследований, подтверждающих данную теорию.