Глава британского Минобороны: отправка в Красное море фрегата Richmond

Великобритания отправила в Красное море фрегат "Ричмонд", который в сопровождении эсминца "Даймонд" будет участвовать в обеспечении свободы судоходства в данном регионе. Об этом информировал глава Министерства обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

Шэппс отметил, что "Ричмонд" направляется в Красное море для поддержки присутствия Великобритании в этом регионе, где суда, поддерживаемые Ираном хуситами, подвергаются нападениям. Вместе со США Великобритания намерена продолжить активное участие в формировании ответа мирового сообщества на данный кризис, предпринимая все необходимые меры для защиты жизней людей и мировой экономики, сообщает ТАСС.

После обострения ситуации в Палестино-израильском конфликте в секторе Газа хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" в Йемене объявили о намерении наносить удары по территории Израиля, а также блокировать проход судов, связанных с ним, через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до окончания операции в палестинском анклаве. По данным Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 судов в Красном море, включая гражданские суда.

В ответ на эти действия "Ансар Аллах" власти США объявили о формировании международной коалиции и начали подготовку операции "Страж процветания" по обеспечению свободы навигации и защите судов в Красном море. В операцию также планируется вовлечение Бахрейна, Великобритании, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Сейшельских островов и Франции.