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Ученые обнаружили опасные для человека частицы в бутилированной воде
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:02

Ученые обнаружили опасные для человека частицы в бутилированной воде

В литровой бутылке воды в среднем содержится около 240 000 фрагментов пластика, представляющих критическую угрозу для здоровья. Новый метод анализа выявил, что в 25 литрах воды содержится от 110 000 до 370 000 частиц нанопластика, способного проникать в органы человека и даже преодолевать плаценту у нерожденных детей.

Ежегодно в мире производится более 450 миллионов тонн пластика, что создает проблему его накопления на свалках. Бутилированная вода особенно интересна ученым из-за потенциального воздействия частиц на организм человека, сообщает РИА Новости.

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