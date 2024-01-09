Ученые обнаружили опасные для человека частицы в бутилированной воде

В литровой бутылке воды в среднем содержится около 240 000 фрагментов пластика, представляющих критическую угрозу для здоровья. Новый метод анализа выявил, что в 25 литрах воды содержится от 110 000 до 370 000 частиц нанопластика, способного проникать в органы человека и даже преодолевать плаценту у нерожденных детей.

Ежегодно в мире производится более 450 миллионов тонн пластика, что создает проблему его накопления на свалках. Бутилированная вода особенно интересна ученым из-за потенциального воздействия частиц на организм человека, сообщает РИА Новости.