Ученые из Челябинска представили новаторское солнечное устройство для опреснения воды, способное производить чистую воду из морской и грунтовой воды. Разработанное устройство, созданное учеными Южно-Уральского государственного университета, может производить до трех литров чистой воды в сутки. Исследователи отмечают, что несмотря на наличие существующих опреснителей, проблема обеспечения чистой водой остается актуальной.

Опреснитель, инициированный учеными с кафедр "Электрические станции, сети и системы электроснабжения" и "Промышленная теплоэнергетика", представляет собой поршневой цилиндр с двумя отделениями, функционирующий по принципу двигателя внутреннего сгорания. Устройство способно обеспечивать качественную очистку морской воды за более короткий период, чем существующие опреснители.

Директор Международного инновационного центра "Альтернативная Энергетика" ЮУрГУ, Евгений Соломин, подчеркнул, что новое изобретение призвано решить проблемы долгого процесса очистки и несовершенства качества воды, предлагая более эффективное решение. Стоимость устройства в настоящее время составляет около 12 тысяч рублей, но с массовым производством она может снизиться до 2-6 тысяч рублей, что делает это устройство более доступным для решения проблем доступа к чистой воде, сообщает Planet Today.