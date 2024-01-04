Российские ученые создали экономичную технологию извлечения питьевой воды из воздуха

Российские ученые Южного федерального университета создали экономичную технологию извлечения питьевой воды из воздуха, даже в засушливых пустынях. Используется установка с особым сорбентом, накапливающим влагу ночью и отдающим ее днем.
Устройство работает автономно, а затраты на литр воды составляют 9-10 рублей при минимальной влажности воздуха в 25%. Сорбент на базе металл-органического полимера обладает пористой структурой, позволяя эффективно улавливать и отдавать влагу.
Система подходит для регионов с большими суточными перепадами влажности и температуры, таких как Северный Кавказ, Астраханская область, Калмыкия, Волгоградская и Оренбургская области, Забайкальский край и Казахстан. Ученые надеются на широкое применение технологии в регионах с аналогичными климатическими условиями, включая Азию и Африку, сообщает Planet Today.
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