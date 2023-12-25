Владимир Путин заявил об укреплении РФ своей морской мощи на всех стратегических направлениях

Россия активно воплощает свои планы по развитию флота, существенно укрепляя свою морскую силу в стратегически важных направлениях и на территории Мирового океана, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. В ходе церемонии поднятия флагов на новых военных кораблях, вступающих в строй, он подчеркнул: "Мы собираемся успешно осуществить все наши проекты по постройке кораблей, с упором на укрепление морской мощи России в ключевых направлениях и в прибрежных районах Мирового океана".
Президент также отметил, что в ближайшем будущем фрегат "Адмирал Головко" станет частью Северного флота, а малый ракетный корабль "Наро-Фоминск" и морской тральщик "Лев Чернавин" будут выполнять службу на Балтийском флоте, защищая западные границы страны. Он выразил благодарность военным морякам и судостроителям за их профессионализм и преданность, а также пожелал экипажам новых кораблей достойного служения на благо России, сообщает ТАСС.
"По старой флотской традиции желаю вам семь футов под килем", — добавил президент.
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