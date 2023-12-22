Ученые из России создали портативную антенну размером 10-15 см, способную работать под водой и в земле

Ученые из Новгородского государственного университета и Нанкинского университета науки и технологий создали портативную антенну размером 10-15 см, способную работать под водой и в земле. Это устройство изготовлено из магнитоэлектрической структуры на основе пьезоэлектрической керамики, изменяющей размер под воздействием внешних сил и преобразующей колебания в электромагнитные волны низкой частоты.
Антенна может эффективно использоваться в морской навигации, для связи с подводными лодками и при исследованиях ионосферы. Преобразованные сигналы диапазоном от 3 до 30 кГц проникают хорошо через воду и землю, что позволяет использовать ее даже там, где традиционные вышки-антенны неприменимы, сообщает ТАСС.
Эксперименты с антенной показали ее высокую эффективность и усиленный сигнал при передаче на низких частотах. На данный момент достигнута дальность передачи сигнала в 100 метрах, и исследователи работают над увеличением этого показателя. Созданное устройство предоставляет новые возможности в области подводной связи и научных исследований.
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