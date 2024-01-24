Биотехнолог Золотарева сообщила о потенциальной опасности губок для мытья посуды

Биотехнолог и старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, Мария Золотарева, предупредила о потенциальной опасности поролоновых губок для мытья посуды, подчеркивая, что они создают идеальные условия для размножения бактерий.

За неделю в губке может появиться в 200 тыс. раз больше микроорганизмов, чем на сиденье унитаза. Эксперимент показал формирование сообщества различных бактерий, включая энтеробактерии, стафилококки, дрожжи и плесень. Особую опасность представляют клебсиеллы, вызывающие разнообразные заболевания, а их резистентность к антибиотикам также является тревожным аспектом. Золотарева советует регулярно менять поролоновые губки, использовать отдельные для различных задач и рассматривать синтетические пластмассовые щетки как более гигиеничную альтернативу, сообщает Газета.Ру.