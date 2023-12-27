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Xiaomi представила стиральную машину MIJIA с защитой от вирусов и клещей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:06

Xiaomi представила стиральную машину MIJIA с защитой от вирусов и клещей

Модель уже доступна для предварительной продажи в Китае. Машина оборудована цветным дисплеем для удобного управления и имеет простой дизайн, обеспечивающий стерилизацию и очистку тканей, а также способна уничтожать вирусы и бактерии на одежде.

Машина с прямым приводом и барабаном на 10 кг обеспечивает коэффициент чистки 1,1. Поддерживает паровую стерилизацию и удаляет клещей с эффективностью 99,999%. Предлагает 25 программ ухода за одеждой, включая уход за детской одеждой и бельем. Совместима с приложением MIJIA для удаленного управления в реальном времени, поддерживает голосовое управление Xiaoai. Цена в Китае составляет 1 399 юаней (около 18 000 рублей), информации о международной доступности пока нет.

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