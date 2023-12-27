Xiaomi представила стиральную машину MIJIA с защитой от вирусов и клещей

Модель уже доступна для предварительной продажи в Китае. Машина оборудована цветным дисплеем для удобного управления и имеет простой дизайн, обеспечивающий стерилизацию и очистку тканей, а также способна уничтожать вирусы и бактерии на одежде.
Машина с прямым приводом и барабаном на 10 кг обеспечивает коэффициент чистки 1,1. Поддерживает паровую стерилизацию и удаляет клещей с эффективностью 99,999%. Предлагает 25 программ ухода за одеждой, включая уход за детской одеждой и бельем. Совместима с приложением MIJIA для удаленного управления в реальном времени, поддерживает голосовое управление Xiaoai. Цена в Китае составляет 1 399 юаней (около 18 000 рублей), информации о международной доступности пока нет.
Таяние ледников может привести к освобождению древних вирусов, спящих в них десятки или сотни тысяч лет
Этот процесс представляет серьезную угрозу для человечества, особенно в полярных областях, где содержится большинство первобытных патогенов.
Президент Абхазии подписал новое соглашение о передаче России госдачи в Пицунде
Президент Абхазии Аслан Бжания подписал закон о ратификации нового соглашения о передаче России государственной дачи "Пицунда".
JAMA Neurology: лекарство Энтресто может исказить результаты тестирования на деменцию
Исследование, опубликованное в JAMA Neurology, обнаружило, что применение лекарства Энтресто, широко используемого для лечения сердечной недостаточности, может исказить результаты кровеносного теста, используемого для выявления болезни Альцгеймера.
Эксперт по автомобильному вождению Баканов предоставил рекомендации по безопасной поездке в снегопад
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