Японские климатологи: глобальное потепление существенно усиливает мощность и непредсказуемость тайфунов

Ученые обнаружили, что повышение температуры поверхности моря приводит к усилению штормов, позволяя им сохранять свою мощь дольше. Анализируя характеристики циклонов, они определили, что усиление штормов зависит от условий, приводя к значительным изменениям в их мощности.

На основе результатов исследования была создана новая модель прогнозирования воздействия тропических циклонов. С использованием параметра безразмерной скорости шторма ученые смогли выявить потенциально разрушительные штормы, которые могут усилиться в условиях глобального потепления, и те, которые могут с этим противостоять.

Основной целью исследователей является улучшение прогнозов интенсивности тайфунов и повышение точности нынешних прогнозов. Для этого они планируют использовать объединенную региональную модель атмосферы и океана с высоким разрешением, надеясь на более эффективное прогнозирование и предотвращение последствий тайфунов в условиях изменяющегося климата, сообщает SM.News.