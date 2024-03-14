Эксперт Тычино выделила опасные зоны для поклейки обоев в доме

Дизайнер и эксперт по интерьеру Юлия Тычино рекомендует избегать использования обоев в ванной, прихожей и на кухне.

В ванной комнате обои могут намокать, способствовать появлению плесени и часто отклеиваться из-за медленного высыхания стен, что создает утопающую и затхлую атмосферу.

Также не рекомендуется клеить обои в прихожей и коридоре из-за возможного загрязнения от верхней одежды и постоянно перемещаемых предметов.

На кухне, особенно возле плиты, использование обоев также не рекомендуется, так как они могут отклеиться, пожелтеть и представлять опасность, особенно в старых квартирах или частных домах рядом с каминами, сообщает NVL.