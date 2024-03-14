Эксперт Тычино выделила опасные зоны для поклейки обоев в доме

Дизайнер и эксперт по интерьеру Юлия Тычино рекомендует избегать использования обоев в ванной, прихожей и на кухне.
В ванной комнате обои могут намокать, способствовать появлению плесени и часто отклеиваться из-за медленного высыхания стен, что создает утопающую и затхлую атмосферу.
Также не рекомендуется клеить обои в прихожей и коридоре из-за возможного загрязнения от верхней одежды и постоянно перемещаемых предметов.
На кухне, особенно возле плиты, использование обоев также не рекомендуется, так как они могут отклеиться, пожелтеть и представлять опасность, особенно в старых квартирах или частных домах рядом с каминами, сообщает NVL.
Три страны оказались против использования российских активов в пользу Киева
Сомнения выразили Венгрия, Мальта и Люксембург.
Китайские ученые обнаружили важную связь между составом кишечной микробиоты и алопецией
Результаты исследования ученых указывают на то, что определенные виды кишечных микроорганизмов могут увеличить риск развития алопеции, в то время как другие виды микроорганизмов могут снизить этот риск.
Ученые оценили связь между составом микрофлоры кишечника и развитием алкогольной зависимости
Эксперимент ученых проводился на 59 грызунах, которых обучили выполнять определенное движение для получения спиртного.
В России станет меньше китайских автомобилей
В России ожидается сокращение ввоза китайских автомобилей на 30-40% из-за изменений в правилах утильсбора, вступающих в силу с апреля.