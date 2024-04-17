Ученые из Университета Лестера обнаружили, что медленная ходьба неэффективна как защита от рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование, опубликованное в журнале Progress in Cardiovascular Diseases, включало более 400 тысяч участников.
После десяти лет наблюдения установлено, что люди, предпочитающие быструю ходьбу, имеют более низкий риск летального исхода от рака на 25% по сравнению с теми, кто ходит медленно. Также выяснено, что медленная ходьба менее эффективна в предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые предполагают, что быстрая ходьба способствует не только обеспечению необходимого движения, но и укреплению мышц и улучшению состояния дыхательной системы. Они также отмечают, что интенсивные упражнения более эффективно борются с хроническим воспалением, которое может быть провокатором многих заболеваний, включая рак, сообщает Газета.Ру.
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