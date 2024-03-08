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Ученые выделили достаточное количество шагов в день для поддержания здоровья
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:29

Ученые выделили достаточное количество шагов в день для поддержания здоровья

Исследование, привлекшее более чем 72 000 человек, показало, что ежедневное выполнение цели в 4000 шагов существенно снижает риск ранней смерти. Эксперты из Сиднейского университета отмечают, что эти результаты позволяют разработать рекомендации для сидячих работников.

Врач Мэтью Ахмади уточняет, что минимальная рекомендуемая доза составляет от 4000 до 4500 шагов в день. Он также отмечает, что количество в 2200 шагов в день уже способствуют снижению риска сердечных заболеваний. Увеличение количества шагов до 10 000 в день может снизить риск ранней смерти на 39%, сообщает News.Ru.

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