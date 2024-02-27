Фитнес-инструктор Мазикина высказала сомнения в эффективности правила "десяти тысяч шагов" в день

Майя Мазикина объяснила, что этот миф возник в 1960-х годах в Японии с появлением первого шагомера, названного manpo-kei, что переводится как "измерь 10 тыс. шагов". Однако Мазикина подчеркнула, что не всем людям под силу такая дистанция, особенно пожилым.
Постоянное стремление к выполнению этого норматива может привести к травмам и проблемам с суставами. Эксперт рекомендует начинать с меньших дистанций и постепенно увеличивать интенсивность движений.
Кроме того, Мазикина отметила, что для людей старше 60 лет достаточно 6 тысяч шагов, а для молодых — 8 тысяч, и даже эти небольшие дистанции могут помочь поддерживать тонус и улучшать настроение, сообщает RT.
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